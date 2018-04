Primeur in Londen: standbeeld van suffragette eerste beeld van vrouw op Parliament Square

De suffragette Millicent Fawcett is de eerste vrouw die vereerd is met een standbeeld op het Londense Parliament Square, het plein tegenover het parlementsgebouw in het hart van de Britse hoofdstad.

De inhuldiging gebeurde dinsdag en werd bijgewoond door de Britse eerste minister Theresa May. Fawcett was een schrijfster die streed voor sociale hervormingen. Ze leefde van 1847 tot 1929. Ze speelde een essentiële rol bij het tot stand komen in 1918 van de Representation of the People Act, de wet die vrouwen een eeuw geleden (eindelijk) stemrecht gaf.

“Haar erfenis als strijdster voor het vrouwenkiesrecht honderd jaar geleden moet ons eraan doen denken dat er nog veel werk aan de winkel is voor wat de gelijkheid tussen de geslachten betreft”, aldus de Londense burgemeester Sadiq Khan op de inhuldiging.

Suffragette is een Engelse term die staat voor iemand die strijdt voor de vrouwenrechten, met name voor het vrouwenkiesrecht op het einde van de 19 en begin van de 20ste eeuw. De term is afgeleid van het Engelse woord suffrage, dat stemrecht betekent.

Foto: AP

Voor Fawcett er dinsdag bijkwam, stonden er standbeelden van elf illustere mannen op het plein tussen het parlementsgebouw en Westminster Abbey. Onder hen de voormalige en legendarische oorlogspremier Winston Churchill, voormalig VS-president Abraham Lincoln, de onafhankelijkheidsstrijder van India Mahatma Gandhi en de Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsleider en president Nelson Mandela.

Ook vrouwelijke kunstenaar

Het bronzen beeld van de hand van beeldhouwster Gillian Wearing (het is ook een primeur dat er eindelijk eens een beeld, gemaakt door een vrouwelijke kunstenaar, wordt tentoongesteld op het bekende plein) toont de feministe op 50-jarige leeftijd, terwijl ze een spandoek vasthoudt met de boodschap ‘Courage calls to courage everywhere’ (Moed roept overal moed op), een uitspraak die Millicent Fawcent ooit werkelijk heeft gedaan tijdens een van haar toespraken tot haar volgelingen.