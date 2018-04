Van 9 naar 12 jaar cel voor moordpoging na ruzie over boete: “U hebt mijn leven kapot gemaakt”

Antwerpen - Het Antwerpse hof van beroep heeft Salah H. (22) uit Antwerpen veroordeeld tot twaalf jaar cel voor de moordpoging op Yasen H.E.G. Hij had hem na een ruzie over een boete een zestal messteken gegeven. De beklaagde had in eerste aanleg negen jaar cel gekregen. Hij was in beroep gegaan omdat hij het niet eens was met de kwalificatie en met de strafmaat, maar dat pakte dus averechts voor hem uit. “U hebt mijn leven kapot gemaakt”, zei hij tegen het hof.

De politie werd op 26 februari 2017 naar de Kipdorpvest in Antwerpen geroepen voor een steekpartij. Het slachtoffer had drie messteken in de onderbuik gekregen, waardoor zijn darmen uitpuilden, en dan nog drie messteken in zijn bovenbeen, bovenrug en linkerschouder. Salah H. lag op de grond en werd door omstaanders in bedwang gehouden.

De beklaagde vertelde de politie dat Yasen H.E.G. eigenlijk een vriend was en dat ze nog samen in de gevangenis hadden gezet voor drugsfeiten. Ze hadden ruzie gekregen over een boete die ze moesten betalen voor een ongeval met een huurwagen en hadden besloten om het uit te vechten. Salah H. was eerst een mes gaan halen. Hij beweerde dat hij alleen maar gestoken had, omdat hij dacht dat het slachtoffer een wapen ging trekken.

Yasen H.E.G. ontkende dat hij iets in zijn hand had gehad. Hij had na de eerste steken in zijn onderbuik nog proberen te vluchten, maar werd achtervolgd door de beklaagde die hem bleef steken tot getuigen Salah H. van hem aftrokken. Hij overleefde het alleen maar door het snelle ingrijpen van de hulpdiensten.

Salah H. ontkende dat hij Yasen H.E.G. wilde doden, maar dat vond het hof ongeloofwaardig. Van uitlokking door het slachtoffer of wettige zelfverdediging was geen sprake. Salah H. kreeg drie jaar meer dan in eerste aanleg en moet het slachtoffer een provisionele schadevergoeding van 10.000 euro betalen.