12-jarige vertrekt naar Bali met creditcard van ouders

Een Australische jongen besloot op eigenaardige wijze wraak te nemen op zijn moeder na een fikse ruzie. Met een resem slinkse trucjes baande de 12-jarige zich een weg van bijna vijfduizend kilometer naar een plek waar zijn ouders hem niet konden vinden. Dat dacht hij toch.

De 12-jarige jongen, die in de media de naam ‘Drew’ kreeg, vertrok naar de luchthaven van Sydney terwijl zijn ouders dachten dat hij op school zat. Door de douane gaan, bleek geen probleem. “Ze vroegen me om een leerlingenkaart en paspoort om te bewijzen dat ik 12 jaar was”, vertelde Drew aan de Australische nieuwssite Nine News. Vervolgens vloog de jongen probleemloos door naar Perth aan de andere kant van het land en van daaruit naar een hotel in Denpasar op het Indonesische eiland Bali.

Hij overtuigde de medewerkers van het hotel met een simpele smoes. “Mijn zus komt later”, vertelde hij ze. Dat excuus was goed genoeg om vier dagen aan het strand bier te drinken en rond te rijden met een gehuurde scooter.

Niet aan zijn proefstuk

Drew wilde al langer Australië uit. Twee keer probeerde hij een buitenlandse vlucht te boeken bij verschillende luchtvaartmaatschappijen maar telkens werd hij geweigerd omdat hij de juiste papieren niet kon voorleggen. Volgens het Australische online magazine A Current Affair waren de ouders van Drew op de hoogte van deze pogingen. Als maatregel verstopten ze Drew’s paspoort en waarschuwden ze zelfs de politie dat hun zoon misschien zou proberen om een vliegtuig te nemen op de luchthaven van Sydney.

Na de ruzie met zijn moeder was Drew niet meer tegen te houden. Hij stal haar creditcard en ging naar zijn oma en gaf haar een drogreden om de locatie van het paspoort te onthullen. De politie van Sydney plaatste, om nog onbekende redenen, geen reisverbod op het paspoort van de 12-jarige.

Twelve-year-old Drew isn’t the first kid to run away from his parents after a fight, but he could very well be the first who’s made it all the way to Bali. #9ACAhttps://t.co/AvFjkZs7W2 pic.twitter.com/bqeggGpgRK — A Current Affair (@ACurrentAffair9) 23 april 2018

Na een vier dagen durende wanhopig zoektocht van Drew’s moeder, Emma, werd de verblijfplaats van de 12-jarige duidelijk. Eén van Drew’s vriendjes bekende aan moeder Emma dat een selfie van Drew getagged was in het verblijf op Bali. Emma en haar man contacteerden het hotel en Balinese agenten namen Drew mee naar het politiekantoor. In Australië vertrokken de ouders halsoverkop om hun zoon op te pikken. De Balinese politie mocht Drew, die geen wetten had overtreden, maximaal 24 uur vasthouden.

“Mama was kwaad”

Drew’s ouders, die de deadline haalden, arriveerden in Denpasar om hun zoon op te pikken. Op het moment van hereniging was er zowel woede als opluchting. “Ik kreeg een knuffel van papa, maar mama zei niks, zij was kwaad’, vertelde de 12-jarige aan de nieuwswebsite news.com.au. Emma en haar man zijn alleszins vastbesloten om Drew te straffen en plaatsten hun zoon onder huisarrest voor onbepaalde duur.

De moeder van Drew vindt dat zij en haar man niet verantwoordelijk zijn voor het gedrag van hun zoon. “Wij zijn niet tekortgeschoten, andere instanties hebben ons gefaald.” Ze is woedend op de luchtvaartmaatschappijen en douane, maar noemt deze niet bij naam. “Ze hebben hun werk niet gedaan. Hij (Drew nvdr.) is op geen enkel moment opgemerkt en dat zou niet hebben mogen gebeuren”, vertelt ze aan A Current Affair. “De hele focus van de berichtgeving lag op ons als ouders en hoe wij tekortschoten in plaats van de vraag te stellen hoe een onbegeleide 12-jarige naar het buitenland kan vliegen.”