Duitse Joodse Raad geeft radicaal advies: “Draag geen keppeltje op straat”

De Centrale Joodse Raad van Duitsland raadt Joden aan om op straat in grote steden geen keppeltje meer te dragen. Aanleiding voor het advies zijn de recente aanvallen op Joodse burgers en het toenemende antisemitisme. Volgens Joseph Schuster, voorzitter van de raad, is een maatschappelijk keerpunt bereikt.

Joseph Schuster, de voorzitter van de Joodse Centrale Raad in Duitsland, adviseert om geen keppeltje meer te dragen in Duitse steden. “Hoewel het de juiste manier zou zijn om fier het geloof te belijden, is het verstandig om aan te raden dat Joden in de plaats van een keppeltje een baseballpet of een ander hoofddeksel dragen”, zegt hij in een interview op de Duitse radiozender Radio Eins.

De aanleiding voor het advies van Schuster zijn de aanvallen op twee mannen vorige week in Berlijn. Een van hen droeg een keppeltje. Zij werden toen op straat beledigd en geslagen met een riem, waarbij de Joodse man licht gewond raakte. De aanval leidde tot een nieuw debat over antisemitisme in Duitsland.

Gevaar voor de democratie

“Als we ons niet verzetten tegen openlijk antisemitisme, dan zal dat uiteindelijk onze democratie in gevaar brengen”, zegt Schuster. “Het gaat niet alleen over antisemitisme, maar het gaat ook gepaard met racisme en xenofobie. Hier is een duidelijk stopteken nodig.” Hij voegt er wel aan toe dat het grootste deel van de samenleving begrepen heeft dat we op een keerpunt belandt zijn.