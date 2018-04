Controversieel naaktschilderij dat als ‘te obsceen’ werd beschouwd levert veilingrecord op

Ooit moest het gecensureerd worden omdat het als obsceen werd beschouwd. Maar het schilderij ‘Nu couché’ staat nu meer dan ooit in de schijnwerpers: het kunstwerk breekt namelijk een veilingrecord.

‘Nu couché’ werd in 1917 geschilderd door Italiaans artiest Amedeo Modigliani. Op het werk is een naakte Franse vrouw in haar bed te zien. Het is een van de bekendste werken van de schilder, met een breedte van 147 centimeter ook zijn grootste.

Veilinghuis Sotheby’s heeft aangekondigd dat het werk al een voorverkoopwaarde heeft die geschat is op meer dan 150 miljoen dollar (123 miljoen euro). Dat is de hoogste voorverkoopprijs ooit voor een kunstwerk op een veiling.

Tot nu toe was dat record voor ‘Les femmes d’Alger’, van Pablo Picasso uit 1955. Dat had een geschatte voorverkoopwaarde van 140 miljoen dollar (115 miljoen euro). Het werd uiteindelijk verkocht voor 179 miljoen dollar (146 miljoen euro). Het duurste schilderij dat ooit verkocht werd op een veiling, ‘Salvador Mundi’ van Leonardo da Vinci, had een geschatte voorverkoopwaarde van zo’n 100 miljoen dollar (82 miljoen euro), en werd uiteindelijk verkocht voor 450 miljoen dollar (368 miljoen euro) in 2017.

De huidige eigenaar van het schilderij, Iers miljardair John Magnier, kocht het werk in 2003 voor bijna 27 miljoen dollar (22 miljoen euro). Als de uiteindelijke verkoopprijs van het werk nog maar in de buurt komt van de geschatte waarde, levert dat alleszins een grote winst op voor Magnier.

Tentoonstelling gesloten

Het werk van Modigliani was destijds nogal controversieel. De tentoonstelling van dat werk, samen met andere schilderijen, in een galerij in Parijs werd enkele uren na de opening al gesloten omdat een politieagent zich beledigd voelde door het schaamhaar van de modellen op de schilderijen. “De vrouwen op de portretten werden als openlijk seksueel beschouwd, en dat was voor die tijd problematisch. De schilderijen werden gemaakt tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen er steeds meer vrouwen aan het werk gingen, toen vrouwen meer onafhankelijk werden,...Er bestond toen wel een soort van sociale angst tegenover naakte vrouwen”, zegt Nancy Ireson, curator van een expo over Modigliani in Tate Modern, aan de Amerikaanse zender CNN.

Voor het schilderij op 14 mei in New York te koop zal worden aangeboden, zal het eerst nog tentoongesteld worden in New York en Hong Kong.