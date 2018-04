Zware verkeershinder door ongeval met vrachtwagens op E17 in Kortrijk

Kortrijk - Op de E17 richting Rijsel zijn ter hoogte van Kortrijk twee vrachtwagens gebotst. Een van de bestuurders raakte de oplegger van de andere vrachtwagen. Gebruik van de vluchtstrook is toegestaan, maar het verkeer verloopt er erg moeizaam. Over de toestand van de chauffeurs is nog niets bekend.

Het ongeval gebeurde dinsdagmiddag omstreeks 15 uur op de E17 richting Frankrijk, ter hoogte van Kortrijk-Zuid. De bestuurder van een vrachtwagen botste op de oplegger van een andere vrachtwagen. Het verkeer kan er maar moeilijk door, het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om de omgeving te vermijden indien mogelijk.

Op #E17 richting Frankrijk zijn 2 vrachtwagens op elkaar ingereden bij Kortrijk-Zuid. Daardoor is er nu moeilijke doorgang, want 3 rijstroken dicht. File groeit aan: 6km stilstaand verkeer! Hinder kan hele tijd duren. Vermijd de zone. pic.twitter.com/kPaiE1igQj — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) April 24, 2018

De drie rijstroken zijn volledig versperd, waardoor het gebruik van de vluchtstrook wel is toegestaan. Het verkeerscentrum raadt iedereen die van Gent naar Kortrijk moet, aan om via Brugge om te rijden. De hinder op de E17 zal nog een hele poos duren door de takelwerken.

Het is al de hele week erg druk op de E17 in de richting van Kortrijk door werken in Frankrijk, in dat vertraagde verkeer gebeurde het ongeluk. “Er is nu al vijf kilometer file, goed voor een wachttijd van 45 minuten en dat loopt nog op”, aldus woordvoerder Peter Bruyninckx.