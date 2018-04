Hairemans verlengt contract bij Antwerp tot 2021

Geoffry Hairemans tekent een nieuw contract bij Antwerp. Hij bereikte een akkoord om zijn verbintenis die tot 2019 liep te verlengen tot 2021.

Het is al de tweede contractverlenging op één seizoen tijd voor de publiekslieveling. In september tekende hij ook al eens een nieuw contract.

Geoffke

De 26-jarige Hairemans, geboren en getogen in Deurne, is een jeugdproduct van het stamnummer 1. Na zijn debuut in mei 2009, speelde hij een half seizoen in het eerste elftal van de Great Old. Maar Hairemans kon niet volledig overtuigen en trok naar het Nederlandse De Graafschap. Nadien volgden ook nog passages bij Lierse, Turnhout, Heist en Dessel, alvorens “Geoffke Deurne-Noord” in de zomer van 2015 zijn terugkeer door de grote poort op de Bosuil maakte.

De voorbije drie seizoenen was de middenvelder een sleutelpion voor de Great Old. Vorig jaar speelde hij een belangrijke rol in de promotie naar de Jupiler Pro League. Dit seizoen bevestigde hij in een sterk debuutseizoen van Antwerp in 1A. Hairemans speelde in totaal al 104 officiële wedstrijden voor Antwerp, waarin hij twaalf keer scoorde.