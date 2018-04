Dader van fatale aanval Toronto: boos omdat vrouwen hem niet wilden en geobsedeerd door Amerikaanse schutter

De man die maandag inreed op voetgangers in de Canadese stad Toronto was sociaal onaangepast en boos dat vrouwen niet met hem wilde slapen. Dat portret wordt geschilderd door Daily Mail op basis van het social mediagebruik van de dader. Daarnaast werd dinsdag het eerste dodelijke slachtoffer van de aanval geïdentificeerd.

Maandag werd Toronto opgeschrikt door een aanval met een bestelwagen. De 25-jarige Alek Minassian huurde het voertuig van de firma Ryder en reed rond 13.30 uur lokale tijd het trottoir naast een drukke weg op. Vervolgens reed hij een kilometer lang in op voetgangers. Tien mensen overleefden de aanval niet, vijftien personen raakten gewond.

De dader werd uiteindelijk gearresteerd en dinsdag in staat van beschuldiging gesteld voor de moord op tien personen en dertien pogingen tot moord.

Minassian was een gefrustreerd, sociaal onaangepast persoon, meldt Daily Mail. Uit berichten op sociale media komt bovendien het beeld naar voren van een boze jongeman die moeite had met het feit dat vrouwen geen seks met hem wilden. In een post op Facebook schrijft Minassian over de revolutie van ‘incels’ (een samentrekking van ‘involuntarily celibate’), een term waarmee mannen worden aangeduid die ongewild celibatair leven, omdat ze worden afgewezen door vrouwen.

Chads, Stacys en schutter

“De incelrevolutie is al begonnen! We zullen de Chads en Stacys ten val brengen”, klinkt het. Met Chads en Stacys worden respectievelijk mannen en vrouwen die geregeld seksueel contact hebben bedoeld in de wereld van ‘incels’.

Daarnaast prijst Minassian Elliot Rodger. “Leve de Supreme Gentelman Elliot Rodger!”, klinkt het. Rodger, die zelf ook niet erg sociaal onderlegd was, schoot in 2014 zes mensen dood op de universiteit van Santa Barbara. Vervolgens maakte hij een einde aan zijn eigen leven. Tijdens het bloedbad maakte Rodger een video waarin hij uitlegde dat hij vrouwen wilde straffen omdat ze hem afwezen en hoe jaloers hij was op mannen die meer succes hadden. In het filmpje omschreef hij zichzelf als de supreme gentleman (de perfecte heer).

Minassian zou verder niet veel vrienden hebben, aldus een oud-klasgenoot: “Ik ben niet zeker of hij echt goede vrienden had. Ik heb hem alleszins nooit in een vriendengroep gezien.”

Eerste dodelijke slachtoffer geïdentificeerd

Anne Marie D’Amico. Foto: Facebook

Verder werd dinsdag het eerste dodelijke slachtoffer van de aanval geïdentificeerd als Anne Marie D’Amico, meldt de Canadese omroep CBC. De jonge vrouw was werkzaam bij vermogensbeheerder Invesco, waarvan het Canadese kantoor op de straat van de aanval gevestigd is.

De directeur van de Canadese tak bevestigde het overlijden van D’Amico in een e-mail. “Onze gedachten en gebeden gaan uit naar iedereen die getroffen is door deze tragische gebeurtenis”, schrijft Peter Intraligi. “Ik kan helaas bevestigen dat een van onze werknemers bezweken is aan haar verwondingen.”

Een collega voegt er nog aan toe dat D’Amico “vol levenslust zat, hield van reizen en vrijwilligerswerk deed”. Verder was ze “een heel warm persoon, vriendelijk en lachte ze altijd”, klinkt het nog. “Ik zal die lach zeker missen op kantoor.”

Op Facebook schrijft Brodie MacDonald en bericht aan vriendin D’Amico: “Ik ben zo boos op de wereld vandaag en ik vind het verschrikkelijk dat dit jou moest overkomen. Je was een rots in de branding, een kampioen, een overlever en een liefhebbend persoon. Je was alles wat we nodig hadden op de momenten dat we je nodig hadden.”