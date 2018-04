Open VLD wil helft vrouwen in volgende regering

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten wil in de volgende regering de helft vrouwen zien. Dat zei ze dinsdagmiddag in ‘De Meulemeester in Debat’ bij VTM Nieuws. “Ik denk dat alle partijen dat moeten onderschrijven.”

“Ik wil graag in de volgende regering, in 2019, dat er de helft mannen en de helft vrouwen zitten”, zei Rutten. “Ik denk dat alle partijen dat zouden moeten onderschrijven. Tegen dan is het al 2019.”

Van het woord quota wil de partijvoorzitster niet spreken. “Dat is gewoon de weerspiegeling van de samenleving. Dat is een engagement dat iedereen moet nemen, wij doen het alvast.” Ze verwees ook naar de regering van de Canadese premier Justin Trudeau, ook een liberaal, die evenveel mannen als vrouwen telt. “Het is zoals Trudeau, zegt: we leven in 2018, het is maar de normaalste zaak van de wereld.”

Voor N-VA zijn quota in de regering niet meteen gewenst. “Wij onderschrijven het principe dat de meest bekwame persoon het mandaat moet krijgen, en dat daarbij geslacht, afkomst, beperking, ... geen enkele rol mag spelen”, zegt Kamerlid Valerie Van Peel op Twitter. “Lijkt mij gezonder principe dan mathematische oefening à tête du client. Toch bedankt.”