Ook Michel Verschueren trapt nog eens na naar Van Holsbeeck: “Hij heeft mij 14 jaar gemeden”

Voormalig Anderlecht-manager Michel Verschueren heeft in een tweet uitgehaald naar zijn opvolger Herman Van Holsbeeck. Het is al de tweede keer op enkele dagen tijd dat de pas ontslagen manager kritiek te slikken krijgt. Na de verloren wedstrijd tegen Genk toonde Marc Coucke al aan dat hij niet tevreden is over de huidige kern van paars-wit.

Nieuwe voorzitter Marc Coucke liet merken dat hij niet tevreden is over de kern van paars-wit en dus over de transfers van ex-manager Herman Van Holsbeeck. Na de match in Genk tweette hij: “Dit is wat we op 31 januari vreesden.” Ook Michel Verschueren heeft het nu op Van Holsbeeck gemunt. Hij stuurde volgende tweet de wereld in: “Ik heb beloofd niet over Herman te spreken ondanks het feit dat hij mij veertien jaar heeft gemeden”.

Ik heb beloofd over Herman niet te spreken ondanks het feit dat hij mij in alles 14 jaar heeft vermeden.Ik weet zelfs niet waarom en ik ben toch niet dom. — verschueren michel (@verschuerenmic1) 24 april 2018

Maandag bekritiseerde Mister Michel al het transferbeleid van Van Holsbeeck. Hij trad daarmee Marc Coucke bij in zijn mening over de mislukte transferperiode in januari bij paars-wit.

Marc a raison parceque le dernier Mercato n’a rien donné de bon. — verschueren michel (@verschuerenmic1) 23 april 2018

Herman Van Holsbeeck volgde Michel Verschueren in 2003 op als manager van Anderlecht. Na de overname door Marc Coucke werd Van Holsbeeck de laan uit gestuurd