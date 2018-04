Teruggestuurde Soedanezen getuigen: “Dagenlang gefolterd”

Verschillende Soedanese asielzoekers die door de Belgische, Franse of Italiaanse autoriteiten werden gerepatrieerd, zijn bij terugkomst gefolterd. Dat stelt de New York Times op basis van getuigenverklaringen van de slachtoffers.

De krant beschrijft hoe er indirect ruim honderd miljoen euro aan Europees geld via allerhande goededoelenorganisaties en hulpverleningsorganisaties bij Soedanese overheidsinstanties terechtkomt, een land waarvan de leiders in het verleden beschuldigd werden van oorlogsmisdaden.

Het geld is vooral bedoeld voor voedsel, gezondheidsprogramma’s voor migranten en trainingen voor lokale hulpverleners. “Het is niet bedoeld om Soedan te stimuleren de migratiestroom tegen te gaan, maar om die op een menselijke en veilige manier te doen verlopen”, aldus EU-woordvoerster Catherine Ray.

Criticasters stellen echter zo hun vragen bij de evoluerende relatie tussen Europese landen en Soedan. Zij menen dat Europese leiders in feite afhankelijk worden van het Soedanese veiligheidsapparaat, dat nu niet de meest menslievende reputatie heeft. En dat heeft grote gevolgen voor de teruggestuurde Soedanezen.

Foltering

Zo zouden Soedanese agenten naar Europese landen zijn gereisd om uitgewezen personen te verhoren. Dat zouden ze hebben gedaan in hun eigen taal, zonder de aanwezigheid van Europese agenten die begrepen wat er gezegd werd.

Het afgelopen anderhalf jaar werden in totaal vijftig Soedanese asielzoekers naar het land van herkomst teruggestuurd uit Frankrijk, Italië en ons land. De New York Times sprak met zeven van hen tijdens een bezoek aan de regio. Van de zeven zeiden vier personen dat ze gemarteld werden bij terugkomst.

Stroomstoten

Eén van hen was een politiek dissident uit Darfur, een regio in Soedan waar jarenlang een bloedige burgeroorlog woedde. De man werd eind 2017 vanuit Frankrijk teruggestuurd naar Soedan. Daar werd hij onmiddellijk door de beveiligingsdienst N.I.S.S. opgepakt, stelt hij. De man werd naar eigen zeggen tien dagen lang gefolterd: hij kreeg stroomstoten, moest klappen incasseren en werd geslagen met een metalen pijp.

Op een gegeven moment verloor de man het bewustzijn en moest hij naar het ziekenhuis worden gebracht. Later werd hij op vrije voeten gesteld. Toen hij nog in Frankrijk was, werd hij op het politiebureau bezocht door Soedanese agenten, klinkt het verder. Daar spraken ze met elkaar zonder dat de Fransen begrepen wat er werd gezegd. “Ik zei tegen de Franse politie: ‘Ze gaan ons vermoorden.’” Maar daar werd niet op ingegaan.