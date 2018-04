Trump voelt de liefde tijdens eerste staatsbezoek: “Blijvende vriendschap tussen Frankrijk en VS”

Het staatsbezoek van de Franse president Emmanuel Macron in Washington, het eerste voor de Amerikaanse president Donald Trump, “getuigt van de blijvende vriendschap die onze twee landen bindt”. Dat zei Trump bij de verwelkoming van Macron in het Witte Huis, dinsdag.

Trump bracht de al lang bestaande relaties tussen de twee landen in herinnering. “Het is niet toevallig dat we ons eerste staatsbezoek houden met de leider van Amerika’s oudste bondgenoot, het trotse Frankrijk”, aldus Trump.

Macron van zijn kant zei dat zijn bezoek “de kracht bewijst” van de relatie tussen Parijs en Washington.

Gijzeling

Trump bracht ook een eerbetoon aan de Franse gendarme Arnaud Beltrame. Hij kwam vorige maand om bij een gijzeling door een moslimterrorist. “Slechts enkele weken geleden hebben we een nieuwe naam toegevoegd aan de lijst met grote helden, die van een moedige Franse politieagent genaamd Arnaud Beltrame”, aldus Trump. “Hij heeft het kwaad in het gezicht gekeken, en geen krimp gegeven.”

Macron werd met militaire eer begroet voor het Witte Huis. Maandag was de Franse president aangekomen in de Verenigde Staten. Woensdagavond reist Marcron terug naar Parijs.