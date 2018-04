Udinese ontslaat coach Oddo en duidt meteen opvolger aan

Udinese heeft zijn Italiaanse trainer Massimo Oddo ontslagen en meteen vervangen door de Kroaat Igor Tudor. Dat meldt de Italiaanse club op zijn website.

De 41-jarige Massimo Oddo werd de laan uitgestuurd omdat Udinese al elf wedstrijden op rij had verloren. Oddo, een oud-verdediger bij AC Milan, had nochtans maar sinds november de touwtjes in handen bij de club van ex-Anderlechtspelers Bram Nuytinck en Cyril Théréau. Vijf maanden na zijn komst mag hij dus alweer inpakken.

Het was niet lang wachten op een vervanger voor Oddo, want Udinese kondigde meteen daarna aan dat de Kroaat Igor Tudor de nieuwe coach wordt. De 40-jarige Tudor heeft een spelersverleden bij Juventus en coachte vorig seizoen nog het Turkse Galatasaray.

Udinese, de tweede oudste club van Italië, staat na 34 speeldagen vijftiende in de Serie A, vier punten boven de degradatiezone.