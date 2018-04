Vijf jaar cel voor “maatpakinbreker” die jaren uit handen van de speurders bleef

Veurne / Gent / Antwerpen - Een 57-jarige Brit is door de correctionele rechtbank van Veurne veroordeeld tot vijf jaar effectieve gevangenisstraf voor een hele reeks inbraken. De stijlbewuste dief, Peter H., droeg steeds een maatpak, toen hij de feiten pleegde.

De professionele inbreker gebruikte in totaal 24 valse namen en verhuisde telkens toen de grond hem te heet onder de voeten werd. Op die manier bleef hij jarenlang uit de greep van de speurders. Half maart 2016 werd Peter H. uiteindelijk toch opgepakt, toen hij in de Antwerpse Diamantwijk een partij gestolen juwelen wilde doorverkopen.

150 inbraken

In zijn eerste verhoren speelde de verdachte onmiddellijk open kaart. De man uit de buurt van Londen bekende maar liefst 100 tot 150 inbraken te hebben gepleegd. De politie kon hem tijdens het onderzoek linken aan 49 inbraken en 24 pogingen tot inbraak. H. sloeg vaak toe aan de kust, maar pleegde ook feiten in bijvoorbeeld in de omgeving van Gent en Antwerpen.

De verdediging benadrukte dat de zogenoemde maatpakinbreker alle feiten eerlijk heeft opgebiecht. Meester Nadia Lorenzetti verwees ook naar zijn blanco strafblad in België en vroeg om een gevangenisstraf met uitstel. Na zijn vrijlating zal H. sowieso ook in Engeland nog een celstraf moeten uitzitten.

Ten slotte moesten ook enkele andere beklaagden zich verantwoorden voor hun aandeel in de zaak. Een man werd veroordeeld tot twee jaar effectieve celstraf voor zijn rol als heler. Voor een ex-partner van Peter H. werd een jaar gevangenisstraf gevorderd, maar de vrouw werd door de rechter vrijgesproken.