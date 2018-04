Geen zin in stress bij het inkopen doen? Neem de ‘rustig-aan-kassa’

Je boodschappen inscannen, afrekenen, inpakken,... En ondertussen groeit de rij wachtenden achter je aan. Je zou je van minder opgejaagd voelen. In Nederland heeft winkelketen Albert Heyn daar iets op gevonden: de ‘rustig-aan-kassa’.

Voorlopig is het nog een proefproject in de winkels in Noord-Brabant. Bedoeling is precies wat je denkt: een kassa voor alle klanten die zich niet willen laten opjagen bij het inpakken van de boodschappen. Kassières van de ‘rustig-aan-kassa’ staan bovendien klaar als een klant hulp nodig heeft.

Ook in de vestiging in Overhout, niet ver van Breda, staat een ‘rustig-aan-kassa’. Veel oudere mensen doen er hun inkopen, en zij appreciëren het project, zegt kassière Marloes Dijkkamp. “Ze vinden het prettig om een babbeltje te maken, zonder dat er iemand in hun nek staat te hijgen”, vertelt ze aan de Nederlandse nieuwssite RTL nieuws.

In België zijn er nog geen plannen voor de invoering van de ‘rustig-aan-kassa’. “We wachten de resultaten af van het proefproject in Nederland”, zegt de woordvoerster van Albert Heijn België. “Op basis van die resultaten zullen we beslissen of we iets organiseren in België.”