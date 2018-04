Cristian Benavente blijft Sporting Charleroi trouw

Sporting Charleroi heeft dinsdag zijn Peruviaans goudhaantje, Cristian Benavente, een nieuw contract van vier seizoenen laten ondertekenen. Dat maakte algemeen directeur Mehdi Bayat bekend op Twitter. De 23-jarige spelverdeler, die in het Zwarte Land nog een contract tot medio 2019 had, ligt nu tot juni 2022 vast.

Benavente werd opgeleid in La Fabrica, de befaamde jeugdacademie van Real Madrid. Na twee seizoenen in de Segunda Division bij Real Madrid Castilla, het tweede team van de Koninklijke, trok hij in de zomer van 2015 naar de Engelse tweede klasse, bij MK Dons. Zijn passage over het Kanaal was echter geen succes, waarna hij in januari 2016 bij Charleroi belandde. Sindsdien kwam hij in 2,5 seizoen tot 73 officiële duels (en 18 goals) voor de Carolo’s. Ondanks zijn doeltreffendheid is de aanvallende middenvelder niet altijd een basisspeler onder coach Felice Mazzu.

Benavente is ook veertienvoudig Peruviaans international. In maart mocht hij nog invallen in de oefenwedstrijd tegen Kroatië. Peru plaatste zich vorig najaar voor het eerst sinds 1982 nog eens voor een WK. Benavente mag dus hopen op een ticket voor Rusland.