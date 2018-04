Treinen opnieuw minder stipt

Brussel - De treinen reden in maart minder stipt in vergelijking met een jaar eerder. Dat blijkt uit de gezamenlijke stiptheidscijfers die Infrabel en NMBS dinsdag bekendmaakten. Ook in januari en februari ging de stiptheid erop achteruit.

In maart reed 88,5 procent van de treinen stipt, wat betekent dan ze met minder dan 6 minuten vertraging in hun eindstation aankwamen. In maart vorig jaar reed nog 89,5 procent van de treinen stipt. Ook in januari (88,6 procent) en februari (87,3 procent) reden de treinen minder stipt dan in 2017.

Er werden in maart ook meer treinen afgeschaft dan een jaar eerder: 1.849 of 1,6 procent van alle treinen, tegen 1.560 of 1,4 procent in maart vorig jaar.

De verantwoordelijkheid voor die vertragingen ligt zowel bij de NMBS als bij Infrabel, maar voor het grootste deel (38,1 procent) bij ‘derden’. Daarmee worden onder meer ongevallen en vooral spoorlopers bedoeld. Zo veroorzaakten spoorlopers langs de vertakking Pannenhuis op 31 maart alleen al meer dan 4.000 minuten vertraging.