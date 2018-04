Melania Trump bereidt staatsdiner voor in Witte Huis

Melania Trump haalt momenteel alles uit de kast voor het staatsdiner van dinsdagavond. Dan ontvangt ze, samen met haar man, de Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte. Het is de eerste keer sinds Trump in het Witte Huis woont dat er een staatsdiner wordt georganiseerd.

Al maandenlang is de First Lady het diner aan het voorbereiden als we sociale media mogen geloven. Zo liet ze weten dat alle details een hommage brengen aan de oude vriendschap tussen de VS en Frankrijk. En dat het decor een kleurenschema heeft van crème en goud. Ze bestelde ook meer dan 1.200 kersenbloesems, 2.500 reukerwten en 1.000 witte seringen om de omgeving aan te kleden. De Washington National Opera verzorgt de muzikale noot.

Spent yesterday with my team checking on the final details of our first State Dinner with France. pic.twitter.com/vHoQ1rTA3s — Melania Trump (@FLOTUS) 23 april 2018

Naast de Franse president en zijn vrouw zijn er nog veel andere gasten. Er komen ongeveer 120 mensen, wat minder is dan gebruikelijk. Dat komt omdat Donald Trump een nogal moeilijke relatie heeft met de media; daarom zijn er dus geen journalisten uitgenodigd.

Wie benieuwd is naar het menu moet zich richten tot Christeta Comerford, de vaste kok van het Witte Huis. Zij heeft zich laten inspireren door de Amerikaanse culinaire traditie met Franse invloeden. Bij de eerste gang vinden we onder andere een quiche met geitenkaas terug, gemaakt van groenten uit de moestuin van het Witte Huis die enkele jaren geleden werd aangelegd door Michelle Obama. Het hoofdgerecht is een lamsrib met rijst. Als dessert wordt er een nectarinetaart met slagroom voorgeschoteld.