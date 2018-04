Dimitri Vegas en Like Mike doen oproep naar tips over vechtersbaas bij hun concert

Tijdens een optreden van Dimitri Vegas en Like Mike in het Sportpaleis vorig jaar brak een vechtpartij uit waarbij een man enkele andere concertgangers aanviel. Een van de slachtoffers verkeerde enkele dagen in levensgevaar. Vanavond doet het DJ-duo een oproep in opsporingsprogramma FAROEK: ze zijn tegen geweld en daarom dringend op zoek naar tips over de zaak.

Het incident gebeurde vorig jaar in december tijdens een van de uitverkochte shows van Dimitri Vegas en Like Mike in het Antwerpse Sportpaleis. Een man viel er plots andere concertgangers aan. Hij sloeg één iemand bewusteloos waardoor het slachtoffer met spoed in het ziekenhuis moest worden opgenomen en zelfs nog enkele dagen in levensgevaar verkeerde.

Graag concerten zonder geweld

Dimitri Vegas en Like Mike vinden het erg dat dit is gebeurd. Via het opsporingsprogramma FAROEK Live op VTM doen ze een oproep naar tips over deze zaak. Ze hebben een video opgenomen waarin ze zeggen dat ze graag concerten geven en zien dat mensen plezier maken, maar dat ze absoluut tegen geweld zijn

Presentator Faroek Özgünes praat ook met het slachtoffer zelf, de jongen die enkele dagen in levensgevaar verkeerde. Hij liep een hersenbloeding en een schedelbreuk op en hij is vandaag, vier maanden na de vechtpartij, nog altijd niet volledig hersteld. De politie geeft in FAROEK Live zoveel mogelijk details vrij over de verdachten en hoopt via tips van de kijkers een doorbraak te krijgen in het onderzoek.