Vlaamse Meg (21) maakt aanslag in Toronto van dichtbij mee: "De mensen kunnen het niet geloven"

Dendermonde - De 21-jarige Meg De Bruyne uit Dendermonde was op het moment van de dodelijke aanval in Toronto aan het werk in de stad. "De mensen kunnen niet geloven dat zoiets hier zou kunnen gebeuren", laat ze weten. Bij het incident kwamen tien personen om..

Maandag reed de 25-jarige Alek Minassian met een bestelwagen rond 13.30 uur lokale tijd in op voetgangers op een drukke straat in de Canadese stad Toronto.Tien mensen overleefden de aanval niet, vijftien personen raakten gewond.

Meg de Bruyne uit Dendermone was op het moment van de aanval in Toronto. Ze loopt stage in de stad. "Ik was gewoon aan het werken, ik wist eigenlijk niet dat het gebeurd was", zegt ze. "Ik wist het pas toen mijn mama, broer en papa een berichtje stuurde of dat alles ok was met mij."

Daarna heeft ze het nieuws opgezet en zag ze wat er zich even verderop had afgespeeld. "Dat voelde wel een beetje vreemd aan. Ik ben dan zo ver hier, het is in België ook gebeurd, dus dat was van: 'Oei, het is toch nog niet gedaan.'"

Niet verwacht dat het hier kon gebeuren

De aanval zorgde voor een shock in Canada. "De mensen kunnen het zelf ook niet geloven", zegt Meg nog. "Ze hadden niet verwacht dat het hier zou kunnen gebeuren en dan gebeurt het toch"

De Dendermondse zal wat nu wat beter opletten, "maar voor de rest ga ik gewoon mijn ding blijven doen".

De dader kon na de aanval worden opgepakt. Over het motief is nog niets bekend.

