Speelpleintje ontmanteld tot groot verdriet van buurtkinderen

Lebbeke - Een nieuw geval van onverdraagzaamheid tegenover spelende kinderen, of toch gewoon een onveilige situatie? In Lebbeke is er commotie ontstaan nadat er twee doeltjes van een speelplein zijn weggehaald. Volgens de burgemeester was het voor kinderen te gevaarlijk om op de speeltuigen te spelen terwijl er vlakbij gevoetbald wordt. Maar de ouders van de voetballende kinderen zien dat anders: zij denken dat een buur geklaagd heeft, en dat die klager nu gelijk krijgt van de gemeente.

Teleurstelling in Lebbeke want de doelen op een speelpleintje zijn plots weggehaald tot groot verdriet van de kinderen uit de buurt. De reden zou een boze buur zijn die klaagde dat er al eens een bal tegen zijn deur of raam vliegt. Hij zou het gemeentebestuur hebben overtuigd de doeltjes weg te halen.

Maar volgens Francois Saeys (Open VLD) klopt dat verhaal niet. "Er is al een veiligheidsinschatting gemaakt in 2016, waar al gezegd was dat die voetbaldoelen niet samen kunnen met de kleine speelelementen die er waren voor kleuters en peuters."

Saeys bevestigt dat er wel eens overlast was maar dat het veiligheidsrisico het belangrijkste was in de beslissing.