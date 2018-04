Ex-bodyguard van Osama bin Laden leeft van sociale zekerheid in Duitsland

Een voormalige bodyguard van de overleden Al-Qaeda-leider Osama bin Laden woont al jaren in Duitsland. Hij krijgt er een uitkering van meer dan 1.000 euro per maand. Hem het land uit zetten, kunnen de autoriteiten niet. Een Duitse rechter stak daar een stokje voor.

De man werd geïdentificeerd door de Duitse media als de 42-jarige Sami. A, van Tunesische afkomst. Hij woont met zijn gezin in Bochum, een klein stadje in de buurt van Essen. Hoewel zijn identiteit en verleden als lid van een terroristische organisatie bekend zijn bij de Duitse autoriteiten, krijgt hij een uitkering van 1.167 euro per maand voor hem, zijn vrouw en hun vier kinderen. Wel mag Sami. A de stad Bochum niet verlaten en moet hij zich dagelijks melden bij de politie.

Sami A. kwam in 1997, nog voor de aanslagen op de WTC-Torens in 2001, als student naar Duitsland. Twee jaar later verliet hij het land opnieuw om te gaan trainen in een kamp van Al-Qaeda. De man verbleef in 1999 en 2000 in het grensgebied tussen Afghanisan en Pakistan, vertelt een getuige aan Der Spiegel. Daar zou hij gewerkt hebben als een lijfwacht van Osama Bin Laden, de leider van A-Qaeda die de aanslagen van 9/11 beval.

Dat een lijfwacht van Osama bin Laden in Duitsland woonde, was bekend. In 2012 berichtte Der Spiegel al dat de man in Duitsland woonde. Zijn aanwezigheid wordt weer opgerakeld door de lokale afdeling van de Duits-nationalistische partij AfD (Alternative für Deutschland). Die stelde een vraag over de sociale zekerheid die Sami. A krijgt van de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Dat de man al die tijd een uitkering krijgt, veroorzaakt een storm van verontwaardiging. Maar desondanks kan Duitsland Sami A. het land niet uitzetten. Als hij teruggestuurd wordt naar Tunesië, riskeert hij om gefolterd te worden, oordeelde een Duitse rechter vorig jaar. Bovendien is de man ondertussen getrouwd met een vrouw die de Duitse nationaliteit heeft, de kinderen van het koppel hebben eveneens de Duitse nationaliteit.