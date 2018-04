In 1960 gestolen kunstwerk terug in Rotterdams museum Boijmans

Een olieverfpaneel dat ruim 57 jaar geleden werd gestolen uit museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, is totaal onverwacht teruggevonden. Het gaat om een paneeltje uit de vijftiende eeuw waarop de geboorte van Maria is afgebeeld. De schilder is onbekend. Een oplettende Duitse kunstverzamelaar kwam het tegen in de catalogus voor een veiling in de Duitse stad Bonn.