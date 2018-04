Voorwaardelijke schorsing voor trainer Marc Brys van Beerschot Wilrijk

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag een week schorsing met uitstel en een effectieve geldboete van 200 euro opgelegd aan Marc Brys, de trainer van Beerschot Wilrijk.

Die straf krijgt Brys omdat hij tijdens een schorsing toch nog gecommuniceerd had met zijn technische staf en spelers. Tijdens de play-offwedstrijd op het veld van Eupen (2-2) zat de coach weliswaar in de tribunes, maar tijdens de opwarming liep hij wel op het veld. Ook voor en tijdens de rust liep Brys rond in de neutrale zone en de spelerstunnel, zo constateerde match delegate Christophe Virant en werd bevestigd door scheidsrechter Nathan Verboomen. Brys droeg ook een oortje, net als keeperstrainer Bram Verbist, en zou zo gecommuniceerd hebben met zijn technische staf. Virant laat nog weten dat hij club en trainer meermaals aan de regels had herinnerd.

Brys zelf beweerde dat de oortjes dienden om te communiceren met de video-analist. De coach beweerde niet volledig op de hoogte te zijn van wat hij wel en niet mocht. “Er is sprake van een misverstand. Alle handelingen van mijn cliënt waren duidelijk zichtbaar. Dat geeft aan dat hij niet ter kwader trouw gehandeld heeft”, sprak meester Walter Damen. Brys voegde eraan toe dat hij zijn lesje voor de toekomst nu wel heeft geleerd.

De Geschillencommissie wijst Brys erop dat hij de regels dient te kennen. De aanwezigheid op het veld en in de neutrale zone en de kleedkamers, maar ook het contact met een video-analist zijn een inbreuk, oordeelde de commissie. Het Bondsparket vorderde één week effectieve schorsing, één week met uitstel en 100 euro boete, maar Brys kwam er uiteindelijk met een lichtere straf vanaf. “De commissie kan begrijpen dat de handelingen van Brys niet ter kwader trouw gebeurden, aangezien de regels nog maar pas zijn ingevoerd. Bovendien zijn ze niet van toepassing in het amateurvoetbal, waar Brys tot vorig seizoen nog actief was”, verklaarde de Geschillencommissie.