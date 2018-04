Trump maakt grapje en veegt roos van Macrons schouder: “Wij hebben geweldige band”

De Franse president Emmanuel Macron is gearriveerd in de Verenigde Staten om er te spreken over onder andere de situatie in Syrië. Donald Trump ontving de man in het Witte Huis en dat ging er erg gemoedelijk aan toe.

“Meneer de president, iedereen heeft het erover dat we zo’n geweldige band hebben”, zei Trump tegen Macron. “En voor eenmaal is het geen fake news. Eindelijk. Ik vind het zo’n grote eer om u te mogen ontvangen”, voegde hij daar nog aan toe. En Trump was in een goeie bui want hij maakte zelfs een grapje. Hij veegde denkbeeldige roos weg van op de schouders van Macron. “Kom hier, ik veeg die roos wel even weg”, grapte hij.