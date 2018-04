VIDEO Huurder laat appartement achter als zwijnenstal "De stank is niet te harden". Video: ATV

Antwerpen - Een vloer bezaaid met uitwerpselen van een huisdier, een niet te overziene afwas en hardnekkig vuil in de keuken en de badkamer. Zo trof Khalid Ibrahimi uit Antwerpen deze week zijn studio aan. Een huurder liet het zo achter.

"Er was enorm veel stank. Ik kreeg klachten van de buren dat er veel ongedierte was", aldus de verhuurder. "En dan krijg je dit als gevolg. Het was een puinhoop."



Khalid liet het appartement al leeghalen door een kuisploeg. De rommel staat nog in de tuin. Maar er is nog veel meer werk: er moet nog altijd grondig gepoetst en ontsmet worden. Dan moeten al het vuil en de spullen nog weggebracht worden. Dat kost Khalid ook weer geld. "Dan pas ga ik hier de schade opmeten." De kosten lopen in de duizenden euro's.



De eigenaarsbond ziet steeds vaker dergelijke gevallen, zo'n honderd per jaar.