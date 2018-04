Thibaut Courtois maakt met zijn dunks indruk als basketballer, zelfs bij NBA-speler

Terwijl zijn vader in een welles-nietes-discussie is verzeild geraakt met Marc Wilmots en zelfs een officiële klacht indient tegen de ex-bondscoach, laat Thibaut Courtois alle commotie niet aan zijn hart komen. Op zijn Instagram-pagina postte hij een filmpje terwijl hij aan het basketballen is. En de doelman van 1 meter 99 maakte indruk met zijn dunks. Onder meer NBA-speler Larry Nance Jr. reageerde met ontzag: “Jij mag volgend jaar mijn plaats innemen in de dunk contest...”