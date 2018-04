Thibaut Courtois en zijn vader dienen een klacht in tegen Marc Wilmots na “gratuite” beschuldigingen

De forse beschuldigingen van Marc Wilmots aan het adres van de vader van Rode Duivel Thibaut Courtois, blijven niet zonder gevolgen. De voormalige bondscoach beschuldigde Thierry Courtois ervan tijdens het EK 2016 de ploegopstelling naar de pers te hebben gelekt. 'Zijn beschuldigingen vormen een aanslag op mijn eer en reputatie net als ten opzichte van mijn zoon Thibaut. Wij hebben dan ook samen besloten een strafklacht in te dienen met burgerlijke partijstelling uit hoofde van laster en eerroof.'

Thibaut Courtois had op het EK in Frankrijk vragen bij de tactische keuzes van Wilmots na de nederlaag tegen Italië (2-0) in de groepsfase en het verlies tegen Wales (3-1) in de kwartfinale. Aan Bein Sports zegt Wilmots nu dat de vader van de doelman de opstelling van de Rode Duivels onmiddellijk na de bekendmaking in de kleedkamer doorspeelde aan de pers.

'Thibaut is nadien teruggekomen op zijn verklaringen', zegt Wilmots. 'Als je geëmotioneerd bent en wilt winnen, dan kan je gefrustreerd raken. Daar heb ik geen problemen mee. Waar ik wel problemen mee heb, is dat ik merk dat wanneer ik mijn selectie om 18 uur vrijgeef, die om 18.15 uur op alle kanalen terug te vinden is. Dat wil zeggen dat een speler de selectie heeft doorgespeeld. Meerdere Franse journalisten hadden het bewijs dat papa Courtois dat deed. Dat is jammer want ik had de opstelling van de tegenstander maar een uur voor de match. De tegenstander wint zo veel tijd en is in het voordeel.'

In een reactie aan Het Nieuwsblad noemde vader Courtois de woorden van Wilmots al 'grote onzin'. Op zijn Facebook-pagina kondigt hij na aan dat hij gerechtelijke stappen onderneemt:

'De heer M. Wilmots herhaalt - niet voor het eerst - in het openbaar en gratuit de beschuldigingen die een aanslag vormen op mijn eer en reputatie net als ten opzichte van mijn zoon Thibaut', klinkt het. 'Wij hebben dan ook samen besloten een strafklacht in te dienen met burgerlijke partijstelling uit hoofde van laster en eerroof.'

Ook Thibaut Courtois zelf zette die mededeling op zijn Twitter-account: 'Naar aanleiding van de uitspraken van de heer M. Wilmots hebben mijn vader en ik samen beslist een strafklacht in te dienen.'