Liverpool-fans zorgen voor veel ambiance, maar Italianen maken amok in stadscentrum

Liverpool krijgt dinsdagavond AS Roma over de vloer in de heenmatch van de halve finales van de Champions League. Beide clubs beschikken over een fanatieke achterban en dat lieten ze ook zien in de straten van de Engelse stad. Vooral de supporters van The Reds lieten zich opmerken met veel Bengaals vuur. Elders in de stad ging het er echter minder vredelievend aan toe. AS Roma-fans gingen de fysieke confrontatie aan met Engelsen.

Volgens getuigen vielen Italiaanse fans een groep Engelsen aan met onder meer riemen. De politie moest tussenbeide komen.

Roma fans kicking off in Liverpool this evening. (@Transalpino) pic.twitter.com/S2wLJdUCpd — Away Days Videos (@AwayDaysVideos) 24 april 2018

Trouble outside Anfield just before kick off - Roma ‘fans’ charge using belts & batons - provoking Liverpool retaliation @itvfootball pic.twitter.com/zrGic1CWjp — gabriel clarke (@gabrielclarke05) 24 april 2018

Roma group were chased down the street before police arrived. — Jonathan Northcroft (@JNorthcroft) 24 april 2018

Sfeerbeelden van Liverpool-fans:

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: EPA-EFE

Jurgen Klopp to Liverpool fans: 'Be on your best behaviour tonight!'



Liverpool fans: pic.twitter.com/opBb9BcgfN — SPORTbible (@sportbible) 24 april 2018