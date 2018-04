Spelers die Anderlecht in de winter liet gaan, scoren sindsdien met de ogen dicht: een overzicht van de exodus aan scorend vermogen

De opflakkering van Teodorczyk was tijdelijk en dus wordt Anderlecht in de play-offs opnieuw geconfronteerd met een oud zeer: een gebrek aan efficiëntie en vooral aan doelpunten. Vervelend, zeker als de spelers die de club in de winter liet gaan (of niet kon binnenhalen) sinds hun vertrek scoren met de ogen dicht. Een overzicht van de exodus aan scorend vermogen.