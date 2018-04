Standbeeld Jezus is niet alleen mooi... maar zorgt ook voor wifi

Het wifi-probleem voor de inwoners van het Poolse Swiebodzin is voorbij. De stad zorgde ervoor dat de inwoners overal op het internet kunnen door… antennes te verstoppen in de kroon van Jezus.

Maar liefst twaalf antennes zitten er in de top van het standbeeld van Jezus Christus. Het wifi-probleem is daarmee opgelost, maar toch is niet iedereen tevreden. Volgens sommige inwoners is het standbeeld te modern en ze vragen zich af waarom er niet op een ander beeld of gebouw antennes geplaatst zijn.

Leuk weetje: het standbeeld dat 52 meter hoog is en waar vijf jaar aan gebouwd werd, kostte anderhalf miljoen dollar. Dat geld werd bijeengesprokkeld door donaties van de omwoners.