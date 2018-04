Amazon-baas ontkracht geruchten slechte arbeidsomstandigheden: “Ik ben trots op lonen die we betalen”

Amazon-oprichter en -CEO Jeff Bezos heeft dinsdag ontkend dat het bedrijf zijn personeel slechte arbeidsomstandigheden aanbiedt. “Ik ben heel trots op de lonen die we betalen”, zei Bezos in Berlijn, waar hij een prijs kreeg uitgereikt van uitgeverij Axel Springer. “Ik ben heel trots op onze arbeidsomstandigheden.” De Duitse vakbond Verdi had kritiek op de prijs voor Bezos, en honderden mensen, Amazon-personeel en anderen, namen dinsdagavond deel aan een betoging voor het hoofdkantoor van Axel Springer in Berlijn. In verschillende Amazon-vestigingen in Duitsland werd ook gestaakt.