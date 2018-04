Inbreker laat briefje achter bij priester: “Sorry, ik kom biechten. Heb grote honger. Tot zondag”

Aarschot - Een inbreker heeft maandagavond op een wel opmerkelijke manier zijn spijt betuigd tegenover zijn slachtoffer, priester Paul Van der Stuyft. “Sorry, ik kom opbiechten. Heb grote honger, tot zondag”, schreef de dader op twee briefjes. De dief stal eten, drank en geld.

Zal de inbreker aanstaande zondag om 10.30 uur zijn opwachting maken tijdens de viering in de Sint-Pieterskerk in Langdorp (Aarschot)? Dat is althans wat de onbekende schriftelijk beloofd heeft aan priester Paul Van der Stuyft (56), nadat hij maandagavond in de pastorie zijn buikje vol had gegeten met appelcake en kersentaart. Ook maakte de smulpaap enkele kleine flesjes perenjenever soldaat en griste hij een fles wodka en de restanten van een fles likeur mee. Uit een doosje stal de inbreker 60 tot 80 euro. Toen Paul thuiskwam, was de dader verdwenen.

Bloedsporen in huis

De dader handelde vermoedelijk alleen en is volgens de vaststellingen achteraan de pastorie over een hek geklauterd. “Aan weerszijden van de draad stond een houten blok om de voeten op te zetten”, aldus Paul. In de tuin nam de inbreker een plastic tuinstoel, die hij tegen de gevel van de statige pastorie plaatste. Met een onbekend voorwerp sloeg de man vervolgens een ruitje van iets meer dan 40 centimeter diameter in. “Daarbij moet hij zich verwond hebben, want her en der in huis heb ik bloedsporen aangetroffen”, luidt het. Op de tafel lagen een bebloed, vochtig washandje en twee papiertjes. “Op de velletjes stond een krabbel in het Nederlands: ‘Sorry, ik kom opbiechten. Heb honger, grote honger, tot zondag.’ Daar kwam het op neer. Het was geen sierlijk schrift, eerder een kribbel”, zegt Paul.

Drankprobleem

Wat Paul gaat doen als de dader zondag woord houdt en opdaagt in de kerk? “Dat weet ik niet. Het zal de inspiratie van het moment zijn”, zegt Paul diplomatisch. “Maar ik denk dat hij dat bericht geschreven heeft om te lachen, meer dan wat anders. Ik heb een sterk vermoeden dat het om een onevenwichtig persoon gaat. Als je zo veel sterkedrank ter plaatse nuttigt, dan heb je toch wel een drankprobleem. Wat kan je er anders nog over zeggen?”

De politie kwam ter plaatse voor de vaststellingen. De papiertjes en enkele andere bewijsstukken werden in beslag genomen. Voorlopig is er van de dader geen spoor.

Paul verhuisde vier jaar geleden vanuit Evere naar de parochie in Langdorp. Hij gaat ook de vieringen voor in de kerken van Gijmel en Wolfsdonk.