REACTIES. Liverpool blijft achter met dubbel gevoel, Nainggolan gelooft nog in finale: “Tegen Barça lukte het ook”

Na een sensationele wedstrijd tegen AS Roma (5-2) baalde Liverpools verdediger Virgil van Dijk toch van de tegentreffers in de slotfase. Ook trainer Jürgen Klopp kampte met een dubbel gevoel. “We spelen tachtig minuten de perfecte match, maar die foutjes op het einde zijn jammer.” Rode Duivel Radja Nainggolan gelooft na de twee late tegengoals nog in de kwalificatie voor de finale. “We hebben het al eens gedaan.”

Nainggolan heeft de hoop na de nederlaag nog niet opgegeven, maar beseft dat het een zware opdracht wordt. “We begonnen goed, maar we gaven daarna te veel kansen weg. We maakten te veel fouten. Die twee goals op het einde veranderen wel wat. 5-0 was te veel om op te halen, 5-2 kan wel. We hebben het al gedaan tegen Barcelona. Het zal moeilijk worden maar we moeten erin geloven. Het is voetbal, hé”, blijft Il Ninja hoopvol. “We mogen in de terugwedstrijd niet te veel ruimte in de rug van de verdediging laten. Dan zullen we zeker een beter resultaat halen. Met 3-0 gaan we door. Dat is tegen Barcelona gelukt, hopelijk nu opnieuw.”

Klopp met Karius. Foto: EPA-EFE

Ook verdediger Federico Fazio ziet nog kansen voor AS Roma om de finale van de Champions League te halen. “Wij zijn vechters en we zullen absoluut alles geven tot de laatste seconde”, zei hij na de nederlaag op Anfield. “We zijn nog niet verslagen. Met onze fans achter ons, zullen we tot het laatste moment knokken.”

Liverpool-trainer Klopp was globaal wel tevreden van de prestatie van zijn ploeg. Niet onlogisch, gezien de 5-2 zege. “We spelen 80 minuten de perfecte match. We wisten voor match dat we een sterk AS Roma konden verwachten. Dat gebeurde echter lang niet, en wij speelden sterk. Maar dan kwamen ze toch opzetten. Dit is de Champions League, het is nooit gedaan. Ik ben over het algemeen tevreden, maar jammer van die foutjes op het einde”, aldus de Duitser.

Lees ook:“Geef hem de Gouden Bal”: niets dan lof voor weergaloze Mo Salah in Champions League

Liverpool-verdediger Van Dijk sprak van een mooie avond. “De atmosfeer op Anfield en de aanwezigheid van Mohamed Salah (twee goals en twee assists, red) geven ons toch wat extra’s. Ik heb al vaker gezegd dat we met Salah één van de beste aanvallers van de wereld in huis hebben. Ongelooflijk wat hij ook vanavond weer liet zien.”

5-2, het moet genoeg zijn voor Liverpool om door te stoten naar de finale. “Op zich is het natuurlijk een zeer mooie uitslag”, aldus Van Dijk. “We hebben een goede uitgangspositie voor de tweede wedstrijd in Italië. Maar dat het nog zwaar gaat worden is ook zeker.”

Lees ook:Liverpool-fans zorgen voor veel ambiance, maar Italianen maken amok in stadscentrum

Felicitaties Mignolet

Doelman Simon Mignolet kwam andermaal niet in actie bij de Reds. In een tweet loofde hij zijn teamgenoten voor hun knappe zege. “Prachtige prestatie. Een mooie voorsprong om de terugmatch aan te vatten! Wat een synergie met de fans.”