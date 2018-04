ANALYSE. Niemand mist Barça, City of PSG

Zij die het voetbal de rug wilden toekeren, hebben zich de jongste weken weer helemaal verzoend met het edele balspel. De kwartfinales van de Champions League hebben we al likkebaardend bekeken, de eerste halve finale tussen Liverpool en AS Roma was al evenzeer een hit van jewelste. En wie na de jongste thrillers nog durft zeggen dat Liverpool na de 5-2 tegen AS Roma al de tickets voor de finale in Kiev kan bestellen, mag zijn vinger opsteken. Niet doen. En daar gaat het om in voetbal.

De voorronde van deze Champions League was even voorspelbaar als de misverstanden in FC De Kampioenen. De kampioenen van de kleine landen zijn in de groepsfase figuranten en zullen dat nog even blijven ...