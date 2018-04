Belgische kinesist naar China voor Yannick Carrasco

Lieven Maesschalck, de topkinesist van de Rode Duivels, stuurt één van zijn assistenten naar China om Yannick Carrasco te ­behandelen. Carrasco heeft al sinds zijn periode bij Atlético Madrid pijn aan de knie. Dat verhindert hem niet te spelen, maar de juiste behandeling is nodig.

De laatste weken waren Alderweireld, Chadli, Fellaini, Origi en momenteel Defour in behandeling bij Maesschalck in Antwerpen, maar de afstand tussen China en België is te groot om even over en weer te komen. Daarom gaat de ­kinesist ter plekke en zal er een tijdje blijven. Zo kan hij overleggen met de medische staf van Dalian Yifang, de club van Carrasco, over de beste medische behandeling voor de linkerflankspeler.