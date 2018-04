Belgische verdediger Elias Cobbaut voor 5 jaar naar Anderlecht

Anderlecht heeft zijn derde aanwinst bijna beet. Het is rond met verdediger ­Elias Cobbaut (20), die voor vijf jaar kan tekenen. Alleen wil KV Mechelen meer dan 2,5 miljoen voor de linkspoot. Gisteravond vonden de clubs nog geen akkoord, maar dat zal niet te lang meer duren. Vandaag onderhandelen ze verder.

Belgisch belofte-international Cobbaut had aan keuze geen gebrek. De 20-jarige linksback kon ook naar Club Brugge of naar Racing Genk en in Mechelen belandde ook een bod van het Italiaanse Genoa. Maar hij had zijn zinnen gezet op de Belgische top en opteerde uiteindelijk voor Anderlecht.

Cobbaut moest er wel even over nadenken. Ook Genk, waar hij twee jaar geleden al bijna belandde, was erg interessant en de gesprekken met technisch directeur Dimitri de Condé en trainer Philippe Clement verliepen positief. Maar in Brussel klonk het discours van Luc Devroe en trainer Hein Vanhaezebrouck, met wie hij ook al samenzat, eveneens erg overtuigend. En omdat Anderlecht toch nog altijd Anderlecht blijft en vaker om de titel strijdt, koos Cobbaut voor een transfer naar het ­Astridpark. Daar is trouwens een gebrek aan linksvoetige verdedigers. Bovendien kan hij zowel centraal achterin als op de flank worden ingezet en ligt er een contract voor vijf jaar voor hem klaar.

Gisteravond zaten de besturen van beide clubs nog rond de tafel: Olivier Somers, de nieuwe sterke man van KV, tegenover Marc Coucke, de nieuwe sterke man van RSCA. KV hoopt meer dan 2,5 miljoen euro uit de brand te slepen en dus werd een deal nog niet gevonden. Maar toenadering is er zeker. Dat Anderlecht straks doorduwt en Cobbaut binnenhaalt, staat vast.

Zijn komst betekent wel dat Ivan Obradovic extra concurrentie krijgt als hij bij Anderlecht blijft. Het impliceert ook dat Olivier Deschacht wellicht zal stoppen. Vraag is of Devroe naast Cobbaut dan nog een linksvoetige centrale verdediger zal halen. Antonio Milic van Oostende werd al genoemd en Devroe ging ook al eens kijken naar Senna ­Miangue van Cagliari.

Cobbaut bereidt zich intussen al volop voor om na ­Makarenko en Abazaj de derde wintertransfer van Anderlecht te worden. Hij trainde in Mechelen nog met een ­beperkte groep en werkt ook ­individueel. Dat hij zo snel duidelijkheid kan hebben over zijn toekomst, is ideaal. Zo kan hij in de voorbereiding op volgend seizoen gewoon aansluiten.