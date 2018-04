De appel valt niet ver van de boom: zoon (12) van Essentiel ontwerpt nu zelf T-shirts

Azar Eghtessadi is nog maar twaalf, maar heeft nu al zijn eerste T-shirt­collectie klaar. Het jonge modetalent stapt daarmee ferm ­­in de voetsporen van zijn ouders Inge Onsea en Esfan Eghtessadi, de bezielers van kledingmerk ­Essentiel. Ook zij begonnen ooit met T-shirts. “Maar ze hebben mij nooit in deze richting geduwd. Ik ben gewoon al heel lang heel erg geïnteresseerd in stijl en mooie kleren.”