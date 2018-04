Man van Glas schittert nog altijd: Arjen Robben werd al 10 jaar afgeschreven maar is succesvoller dan Johan Cruijff

Vincent Kompany is niet half zo vaak afgeschreven als Arjen Robben, maar op zijn 34ste schittert de Nederlandse ‘Man van Glas’ nog altijd bij Bayern München. Intussen heeft hij al meer prijzen verzameld dan Johan Cruijff en hij kan zelfs voor de tweede keer in zijn carrière de treble winnen. Dan moet Robben in de halve finales zijn ex-club Real Madrid dribbelen, waar hij in 2009 weg moest om de transfer van Cristiano Ronaldo te financieren.

Arjen Robben is voor Real Madrid het Monster van Frankenstein, een gevaar dat ze zelf hebben geschapen. Robben was al een voetballer van wereldfaam, weliswaar geplaagd door blessures, toen hij in zijn ...