WK met 24 clubs op komst: nieuw tornooi wordt rechtstreekse concurrent voor Champions League

De wereldvoetbalbond FIFA wil een WK met 24 clubs organiseren. Twaalf daarvan zullen uit Europa komen. Rechtstreekse concurrentie voor de Champions League dus en de voorbode van een World League, een competitie met clubs over de hele wereld.

Half mei presenteert de FIFA op een buitengewone vergadering concrete plannen om het WK voor clubs op te waarderen. Op dit moment wordt in december een tornooi gespeeld met zeven clubs, één uit elk continent plus de kampioen van het organiserende land.

De voorbije maanden ging de marketingafdeling van de wereldvoetbalbond aan de slag en ze verzamelde in totaal 20 miljard euro om het tornooi gedurende twaalf jaar, tussen 2021 en 2033, te organiseren. Het geld dient ook om een wereldwijde Nations League op poten te zetten, vergelijkbaar met het tornooi dat de Europese voetbalbond UEFA vanaf september voor het eerst organiseert.

Extra belasting

Het is duidelijk dat het nieuwe tornooi met 24 clubs rechtstreekse concurrentie wordt voor de Champions League. Bovendien wil FIFA-voorzitter Gianni Infantino, die de plannen al bevestigde, een voorschot nemen op de zogenaamde World League. Met name Florentino Perez, de voorzitter van Real Madrid, stuurt aan op zo’n wereldwijde competitie. Het Italiaanse Juventus steunt ook al een ‘Superliga’, waar het de ene week tegen het Argentijnse Boca Juniors speelt en een week later tegen het Japanse Urawa Red Diamonds. Het is voor de Italianen en Spanjaarden ook een manier om de grote financiële macht van de Premier League te breken.

Om te voorkomen dat de absolute topclubs zich losmaken van de FIFA en een competitie in eigen beheer zouden oprichten, komt de FIFA nu met dit voorstel op de proppen. Het wordt naast de lokale competitie en bekertornooien, de Europese bekers, de interlands, de WK’s en de continentale tornooien zoals het EK, de Nations League, Afrika Cup en Asian Cup echter alweer een extra belasting voor de voetballers.