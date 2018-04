Waarom Club op beide oren kan slapen: niemand maakte halfweg PO1 ooit meer dan 4 punten goed

Niks dan lachende gezichten gisteren op de gesloten training van Club Brugge. En terecht, zeker als we de statistieken van alle vorige edities van Play-off 1 mogen geloven. Nog nooit maakte een ploeg een achterstand van meer dan 4 punten goed, en Club staat 7 punten los.

Een klinkende overwinning tegen Charleroi, een spektakelstuk op Standard, tien gemaakte goals in twee wedstrijden en een titel die zo goed als binnen is: je zou voor minder goedgeluimd rondlopen. Club Brugge trainde gisteren een tweede keer – achter gesloten deuren, maar in opperbeste stemming – in aanloop naar de wedstrijd in Genk. Daar een zege of gelijkspel (en wat meeval bij de concurrentie) en de Bruggelingen kunnen zelfs nog een titelmatch versieren op 6 mei in eigen huis tegen Anderlecht. De droom van veel supporters.

Maar of het nu thuis tegen Anderlecht is of niet, niemand twijfelt er nog aan dat Club Brugge straks met zijn 15de landstitel zwaait. Logisch, gezien de huidige voorsprong en het resterende programma. Ook de statistieken geven de achtervolgers weinig hoop. Halfweg Play-off 1 heeft Club zeven punten voorsprong op Anderlecht en acht op Gent, een gigantische bonus in Play-off 1-termen. Daarbij komt nog dat eerste achtervolger Anderlecht eigenlijk acht punten moet ophalen, omdat Club als winnaar van de reguliere competitie bij een gelijke stand altijd kampioen is… Nog nooit kon een ploeg in de laatste vijf wedstrijden van Play-off 1 een voorsprong van die omvang goedmaken.

Om te beginnen werd de ploeg die halfweg op kop stond in vijf van de vorige acht edities ook effectief kampioen. Drie keer werd de leider na vijf speeldagen nog bijgehaald, maar in alle drie die gevallen telde de voorsprong niet meer dan vier punten. De strafste inhaalrace staat op naam van Anderlecht. In 2014 stond het met nog vijf matchen te gaan op vier eenheden van leider Standard, maar toch was het paars-wit dat het haalde. In 2015 maakte AA Gent twee punten dan weer goed op Club Brugge en in 2013 werd Anderlecht kampioen in plaats van Zulte Waregem, dat halfweg Play-off 1 één punt meer telde.

Let wel: in de jaren dat er een ommekeer kwam, waren Anderlecht (2x) en AA Gent de ploegen in vorm in Play-off 1, lag het momentum bij de achtervolger. Dat is nu wel even anders.

Enkel Anderlecht had ooit grotere voorsprong

2017-18: Club Brugge 7 punten voorsprong op Anderlecht

2016-17: Anderlecht 5 punten voorsprong op AA Gent (Anderlecht kampioen)

2015-16: Club Brugge 3 punten voorsprong op Anderlecht (Club Brugge kampioen)

2014-15: Club Brugge 2 punten voorsprong op AA Gent (AA Gent kampioen)

2013-14: Standard 4 punten voorsprong op Anderlecht (Anderlecht kampioen)

2012-13: Zulte Waregem 1 punt voorsprong op Anderlecht (Anderlecht kampioen)

2011-12: Anderlecht 4 punten voorsprong op Club Brugge (Anderlecht kampioen)

2010-11 RC Genk 1 punt voorsprong op Anderlecht (RC Genk kampioen)

2009-10: Anderlecht 11 punten voorsprong op Club Brugge (Anderlecht kampioen)