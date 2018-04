Opnieuw beste maatjes met die “laffe kaaseters”: Macron krijgt als eerste officieel staatsbezoek van Trump

Vandaag spreekt de Franse president Macron het Amerikaanse Congres toe, dag op dag 58 jaar na de legendarische passage van Charles de Gaulle. Macron is de eerste die van Trump een officieel staatsbezoek krijgt. Breder kan de rode loper niet uitgerold worden. Toch is het vreemd dat de twee zo goed met elkaar kunnen opschieten: ze hebben bitter weinig gemeen. Maar opportunisme, een drang naar symboliek en ijdelheid is genoeg om dat te vergeten.

Vraag het in het ­ Witte Huis, vraag het in het Elysée: Macron en Trump hebben een “innige band”. Trump telefoneert ­bijna dagelijks met Macron, vooral dan over de toestand in Syrië. Veel vaker dan met ...