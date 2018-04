‘FC De Kampioenen’ is plots een tweeling rijker

Op de set van de film ‘FC De Kampioenen 3: Forever’ in Zuid-Afrika verwelkomt regisseur Jan Verheyen twee nieuwe gezichten: de culinaire tweeling Stefan en Kristof Boxy. “Volgens mij zijn ze echt een beetje wereldvreemd.”

In mei van vorig jaar verbleven de acteurs van de populaire Eén-reeks FC De Kampioenen in Zuid-Afrika voor de opnames voor hun derde film. Regisseur Jan Verheyen kreeg er Stefan en Kristof Boxy op bezoek, voor hun programma De Boxy’s. Dat programma is voorlopig geen onverdeeld succes: de eerste aflevering lokte 119.000 kijkers, de tweede amper 93.000. “Mij hadden ze verteld dat de Boxy-broers een culinair reisprogramma maakten,” zegt Jan Verheyen, “met telkens iemand die de broers een voorzet geeft die zij moeten binnenkoppen. Ik heb hen gevraagd voor de hele ploeg te koken.”

Verheyen heeft de aflevering van vanavond al gezien: “Ze gingen die uitzenden in de weken voor de film zou uitkomen, maar blijkbaar heeft het programma iets langer op de plank gelegen dan gedacht. (lacht) Het decor werkt in ieder geval in het voordeel van deze aflevering: de Boxy’s gaan op safari, ze gaan ook met de krokodillen duiken, de spektakelwaarde is best groot. Uiteraard hangen ze ook rond op de set van onze film, alles eindigt met een grote braai of barbecue, je kunt zien dat het een fijne avond was. Als kijker zit je in Afrika zonder je te verplaatsen. Ik heb de Boxy’s niet lang gesproken, maar ik vond ze oprecht sympathiek. Misschien wat wereldvreemd maar op een consequente manier: ik denk niet dat het gespeeld is. Die mannen leven echt een beetje in hun eigen universum, al is dat voor televisie wellicht een beetje uitvergroot. En ze spreken een Nederlands dat ik sinds de hoogdagen van Herman De Croo niet meer gehoord heb.”

Jan Verheyen weet niet goed waarom het zo moeilijk is om een goed scorend, populair programma te maken met de Boxy-broers, die populair werden dankzij Mijn Pop-uprestaurant. “Je bent ervoor of je bent ertegen, vermoed ik. En het is niet omdat je populair bent met een gastoptreden, dat je dat ook bent met een volledig eigen show. Met die twee snap ik dat tv-makers het proberen, maar dan is het afwachten of de mayonaise ook echt pakt.”