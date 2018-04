CLUBNIEUWS. Geslaagde test bij Anderlecht, sterkhouder van Standard herneemt groepstraining

Hein Vanhaezebrouck klaagt wel vaker over de smalle kern bij Anderlecht maar daar zou na de dubbele, geslaagde test bij de beloften wel eens verandering in kunnen komen. Standard verkeert momenteel al in topvorm maar kan binnenkort wellicht de terugkeer van sterkhouder Mpoku vieren. Uw clubnieuws van de dag.

ANDERLECHT. Geslaagde test bij U21 voor Najar en Onyekuru

De beloften van Anderlecht waren maandag al kampioen geworden zonder te spelen, maar van hun duel met Lokeren gisteren maakte Marc Coucke nog een feest. Foto met de hele U21-ploeg, voor het eerst een hamburgertent naast het veld en er was het wederoptreden van Andy Najar en Henry Onyekuru. De Hondurees begon in de basis, de Nigeriaan op de bank.

LEES MEER: Charmeoffensief van Marc Coucke bij de beloften van Anderlecht: plots wel hamburgerkraam voor kampioenen

Najar toonde zich meteen sterk in de duels. Voetballend miste hij in 75 minuten nog wat ritme, maar hij lijkt inzetbaar zondag tegen Charleroi. Onyekuru speelde het laatste halfuur. Hij viel in en gaf de assist voor de 4-1 (de eindstand) aan Azevedo. Het publiek maakte zich soms toch wat zorgen om zijn knie bij een kapbeweging, maar Onyekuru bleef overeind en etaleerde zijn snelheid. Al komt Charleroi voor hem nog te vroeg.(jug)

STANDARD. Mpoku herneemt groepstraining

Bij Standard heeft Paul-José Mpoku de groepstraining hernomen. De Congolese international miste de voorbije vier wedstrijden door een verrekking aan de dij.(bfa)

GENK. Benson sukkelt met de enkel

De spelers die maandagavond aantraden bij de beloften, kregen gisteren een recuperatietraining. De rest stond op het oefenveld voor een gevarieerde training, met afwerkings- en wedstrijdvormen. Werkten een individueel programma af: Heynen en Berge. Benson Manuel kreeg enkele dagen rust voorgeschreven wegens irritatie aan de enkel.(rco)

LOKEREN. Verhulst wordt morgen geopereerd

Davino Verhulst speelde maandagavond zijn laatste wedstrijd van het seizoen. De doelman wordt morgen geopereerd aan de elleboog, waardoor Ortwin De Wolf de resterende wedstrijden voor zijn rekening neemt. Verhulst raakt echter wel fit voor de start van het nieuwe seizoen. Arno Monsecour ondervond wat last aan de hamstrings, maar raakt in principe wedstrijdfit voor het weekend. Mijat Maric en Killian Overmeire werken nog steeds een individueel programma af.(whb)

KV OOSTENDE. Drie trainingen voor match tegen STVV

In aanloop naar de match van zaterdag op STVV wordt er drie keer getraind. Vandaag, morgen en overmorgen verzamelen de spelers op De Schorre om die verplaatsing voor te bereiden. Na de wedstrijd van zondagavond tegen Beerschot (2-2) kreeg de groep zowel maandag als gisteren vrijaf. Het is nog niet duidelijk wie de scheidsrechter is voor STVV-KVO. Naast Bjelica staan nu ook Banda en Tomasevic op één gele kaart van een schorsingsdag. Die twee laatsten pakten een geel karton tegen Beerschot.(jve)

ZULTE WAREGEM. Hamalainen traint weer met de groep

Dury kan opnieuw rekenen op Hamalainen. De linksachter miste de derby tegen KV Kortrijk nadat hij op training hinder ondervond aan de adductor. Sinds gisteren werkt de Deense verdediger opnieuw trainingen af met de groep. Damien Marcq (klierkoorts), Johan Björdal (hersenschudding), Gertjan De Mets (kuit) en Idrissa Doumbia (hamstring) werken nog individueel aan hun terugkeer. Het is afwachten of een van hen fit zal zijn voor de verplaatsing van komende zaterdag naar Moeskroen.(jcs)