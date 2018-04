Dader Toronto maakte vooral vrouwelijke slachtoffers

De bestuurder van de bestelwagen die maandag tien voetgangers doodde en vijftien andere verwondde tijdens een dolle rit door Toronto heeft dat mogelijk gedaan uit rancune tegenover vrouwen. Dat blijkt tenminste uit de eerste elementen van het onderzoek.

“Het is juist om te zeggen dat de slachtoffers vooral vrouwen zijn”, zei onderzoeker Graham Gibson op een persconferentie. Hun leeftijd varieert van midden in de twintig tot tachtig jaar. Onder anderen de jonge Canadese Anne Marie D’Amico kwam om het leven. Volgens familieleden overleefde ook Dorothy Sewell (80) de aanval niet.

Een paar minuten voor hij begon aan zijn slachtpartij schreef hoofdverdachte Alek Minassian bovendien “een mysterieuze boodschap” op Facebook, bevestigde Gibson.

Facebook wiste zijn account zodra zijn identiteit bekendraakte. Het sociaal netwerk zei aan nieuwsagentschap AFP dat het “nauw samenwerkt met de autoriteiten”.

Maar verschillende Canadese media slaagden er nog in een screenshot te nemen van een boodschap waarin Minassian zei dat “de rebellie van ‘incel’ begonnen is”. Facebook bevestigde dat die post echt was.

‘Incel’ is een afkorting in het Engels voor ‘involuntary celibates’, waarmee mannen worden aangeduid die ongewild celibatair leven omdat ze worden afgewezen door vrouwen. ‘Incel’ was ook een intussen van Reddit gebannen groep, waarin jonge mannen hun gebrek aan seksuele relaties bespraken en vaak de schuld voor hun falen bij vrouwen legden.

“De incelrevolutie is al begonnen! We zullen de Chads en Stacys ten val brengen”, klonk het in de Facebookpost. Met Chads en Stacys worden respectievelijk mannen en vrouwen die geregeld seksueel contact hebben bedoeld in de wereld van ‘incels’.

Daarnaast prijst Minassian Elliot Rodger: “Leve de Supreme Gentleman Elliot Rodger!” Rodger, die zelf ook niet erg sociaal onderlegd was, schoot in 2014 zes mensen dood op de universiteit van Santa Barbara en uiteindelijk ook zichzelf. Tijdens het bloedbad maakte Rodger een video waarin hij uitlegde dat hij vrouwen wilde straffen omdat ze hem afwezen en hoe jaloers hij was op mannen die meer succes hadden. In het filmpje omschreef hij zichzelf als de “supreme gentleman” (de perfecte heer).

De politie van Toronto waarschuwde wel voor voorbarige conclusies. “We hebben nog geen bewijs dat effectief aantoont dat hij enkel vrouwen viseerde”, zei Gibson. Minassian werd dinsdag beschuldigd van tienvoudige moord.

LEES OOK: Dader van fatale aanval Toronto: boos omdat vrouwen hem niet wilden en geobsedeerd door Amerikaanse schutter