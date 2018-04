Kansspelcommissie neemt videogames in het vizier

De Kansspelcommissie dreigt met boetes tot 1,6 miljoen euro als een aantal populaire videogames niet aangepast wordt. De commissie onderzocht computerspelen ‘Overwatch’, ‘Star Wars Battlefront 2’, ‘FIFA 18’ en ‘Counter-strike Global Offen­sive’. Ze ging na of er in de games verboden kansspelen gesmokkeld zijn.

‘Overwatch’ is een van de games met illegale ‘loot boxen’. Foto: ISOPIX

Het kansspelelement zit hem in zogenaamde ‘loot boxen’, een soort virtuele schatkisten die items bevatten die spelers tijdens het spel kunnen gebruiken. Spelers weten vooraf niet wat er in zo’n loot box steekt. Ze doen dus letterlijk een gok door er geld op in te zetten.

Het onderzoek wees uit dat enkel ‘Star Wars Battlefront 2’ niet als kansspel kon geoormerkt worden. De makers verwijderden de loot boxen na protest van gamers. Voor de andere drie is de conclusie eenvoudig: hun loot boxen zijn illegaal.

Ook voor ‘Counter-strike Global Offen­sive’ dreigt een zware boete. Foto: ISOPIX

Bevoegd minister Koen Geens (CD&V) wil eerst overleg met de sector, maar als de games niet worden aangepast, dreigen boetes tot 800.000 euro en vijf jaar gevangenisstraf. Als er minderjarigen benadeeld worden, kunnen die straffen verdubbelen. Ook de wereldvoetbalbond Fifa en Disney, dat de Star Wars-franchise controleert, worden aangemaand om in te grijpen.