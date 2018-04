Kritiek op Europese Jeugdconferentie: ongelimiteerde sterkedrank en feestje met halfnaakte vrouwen

Enkele afgevaardigden van het Europees Jeugdforum hebben hun ongenoegen geuit over de wantoestanden op de Europese Jeugdconferentie, die vorige week in Sofia plaatsvond. De organisatie voorzag ’s avonds halfnaakte danseressen en ongelimiteerde alcohol - allemaal betaald met Europees geld.

Van 17 tot 19 april vond in de Bulgaarse hoofdstad de Europese Jeugdconferentie plaats, een jaarlijkse bijeenkomst die betaald wordt door de Europese Unie en waarop jongeren en beleidsmakers de dialoog met elkaar aangaan. Alleen liet het gebeuren veel deelnemers dit jaar met een wrange nasmaak achter.

“Deze conferentie was een schoolvoorbeeld van wat jeugdparticipatie niet is”, reageert Luis Alvarado, voorzitter van het Europees Jeugdforum. “Europa is op het vlak van jeugdparticipatie een voorbeeld en inspiratiebron voor de rest van de wereld, omdat we er zo hard aan getimmerd hebben. Deze conferentie heeft dat allemaal op het spel gezet en zelfs onderuitgehaald.”

Ongezien

Alvarado heeft onder andere kritiek op het feit dat er tijdens de conferentie amper jonge, Europese vertegenwoordigers aan de panelgesprekken deelnamen. Maar ook het feit dat er ongelimiteerd sterkedrank werd geschonken, stuitte veel deelnemers tegen de borst. Bovendien werd iedereen na afloop uitgenodigd op een feestje waarop halfnaakte vrouwen op tafels dansten. En dat nauwelijks enkele uren na een sessie over gendergelijkheid. “Het is totaal buitensporig dat Europees publiek geld op deze manier gebruikt wordt”, aldus nog Alvarado. “Dit is niet de EU waar de jonge mensen die ik vertegenwoordig zo voor strijden.”

“Wat ik daar heb meegemaakt, is ongezien”, bevestigt ook Frédéric Piccavet (27) in De Morgen. Hij was vanuit de Vlaamse Jeugdraad afgevaardigd om het congres bij te wonen. “Het Bulgaars presidentschap koos ervoor om Europees geld te gebruiken om enkele avonden ongelimiteerd gratis sterkedrank aan te bieden”, klinkt het. “Daarnaast werd op één avond een Bulgaarse dancing afgehuurd waar halfnaakte vrouwen op het podium aan het dansen waren.”