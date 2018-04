Nieuw trainersduo voor KV Oostende: Verheyen en Van der Elst nemen volgend seizoen het roer in handen

De kogel is door de kerk. Wat al weken in de lucht hing, wordt vandaag of morgen bevestigd. Gert Verheyen wordt de nieuwe T1 van KV Oostende, boezemvriend Franky Van der Elst wordt zijn assistent. Adnan Custovic krijgt vandaag te horen dat de exit wenkt.

Volgens de kranten van de Persgroep krijgt huidig T1 Adnan Custovic vandaag te horen dat zijn rit bij KV Oostende erop zit na het einde van Play-off II, een competitie waarin de kustjongens geen rol van betekenis konden spelen. Het is sportief directeur Hugo Broos die de boodschap zal meedelen.

Dat het roer in handen wordt genomen door Gert Verheyen en Franky Van der Elst, is al lang geen verrassing meer. De naam van Verheyen wordt al enige tijd uitdrukkelijk genoemd en het was een kwestie van het juiste moment kiezen om de boodschap de wereld in te sturen. Dat zal vandaag of morgen gebeuren. Naast Van der Elst brengt Verheyen ook Patrick Creemers mee van de trainersstaf van de nationale U19. Creemers neemt de doelmannen voor zijn rekening. Physical coach Joost Desender, ex-Club Brugge, blijft wel op post bij KVO.

Verheyen en Van der Elst vormen momenteel reeds een duo bij de Belgische voetbalbond waar ze de nationale U19 in handen hebben. In het verleden speelden ze ook jarenlang samen bij Club Brugge en de nationale ploeg. Voor de 47-jarige Verheyen wordt het zijn eerste trainersjob op clubniveau, de 56-jarige Van der Elst was in het verleden reeds werkzaam als coach van GBA, Lokeren, Brussels en Lommel United. Zijn laatste trainersjob was bij tweedeklasser Roeselare.

Met het duo Verheyen - Van der Elst kiest Oostende duidelijk voor een nuchtere aanpak waarin discipline voorop staat.