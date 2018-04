Belgische wetenschapper overleden in Niger

Een Belgische vooraanstaande wetenschapper is op 5 april van dit jaar overleden in Niger. Philippe Bouché kwam om het leven bij een ongeval met een vliegtuigje. Dat meldt Sudinfo.

Philippe Bouché was een vooraanstaand wetenschapper die in 1970 geboren werd in Algerije. Zijn eerste levensjaren leefde hij in Rwanda, waarna hij naar België kwam. Zodra hij twee diploma’s behaald had aan het landbouwinstituut van La Reid, wilde hij veldwerk gaan doen en trok hij naar Ivoorkust waar hij in het kader van het einde van zijn studies instond voor het tellen van de dierenpopulaties.

Zijn interesse ging vooral uit naar olifanten, waardoor hij nog een diploma besloot te halen en naar Kenia trok. Sinds 2001 woonde hij in hoofdstad Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso, waar zijn passie voor olifanten helemaal tot openbaring kwam. Hij groeide er uit tot een echte specialist.

Wat er op 5 april gebeurd is met de Belg, is nog onduidelijk. Zeker is dat hij om het leven is gekomen bij een ongeval met een ultralicht vliegtuigje. De lokale politie onderzoekt de zaak.