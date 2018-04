Melania wil nog steeds niet de hand van Donald Trump vasthouden

Donald Trump die de hand van Melania probeert vast te houden: het blijft tot op heden voor onwennige situaties zorgen. Ook dinsdag tijdens de verwelkoming van Frans president Emmanuel Macron in Washington was het weer van dat. Tijdens een korte fotosessie voor het Witte Huis valt te zien hoe de Amerikaanse president stiekem zijn vrouw aanmaande om zijn hand vast te houden, met gematigd succes.

Trump had duidelijk het nodige geduld en doorzettingsvermogen nodig om zijn vrouw te overhalen. Enkele tikjes met zijn vingers tegen de hand van de first lady hadden geen effect, waarna hij dan maar voor een iets ingrijpendere tactiek koos. Een meer vastberaden greep bleek uiteindelijk toch voldoende om even hand in hand voor de camera’s te staan.

Dat bleek weliswaar maar van korte duur. Eens beide presidentiële koppels de rode loper mochten verlaten, maakte Melania meteen van de gelegenheid gebruik om de hand van Trump te lossen. Het tafereel weekte al snel wat reacties los op sociale media.

(Lees verder onder de tweets)

“I know I’ve been an absentee dad and a horrible husband - including flagrant affairs while you were pregnant - but let’s just hold hands at this event...” pic.twitter.com/gLDCs40iCk — Shannon Watts (@shannonrwatts) 24 april 2018

That moment when your wife resists holding your hand... PRICELESS. @realDonaldTrump pic.twitter.com/hDpPddTv5C — BetsyBits (@BetsyBits) 24 april 2018

Het is inmiddels niet de eerste keer dat Melania in het openbaar de hand van de president weigert. Ook in mei vorig jaar, tijdens een bezoek aan Israël, konden de camera’s al eens een duidelijke weigering van Melania in beeld brengen. Net na hun aankomst op de luchthaven van Tel Aviv bood Trump toen zijn hand aan op de rode loper, maar die sloeg ze op subtiele wijze weg.

(Lees verder onder de video)

Arme Donald: Melania wil geen handje geven Video: Reuters

Wat de reden is voor de afstandelijke houding van de first lady, blijft gissen. Trump kwam eerder dit jaar wel in opspraak door uitspraken van pornoactrice Stormy Daniels. Zij stelt immers dat ze in 2006 een affaire had met de president en een geheimhoudingsverklaring ondertekende. Daar kreeg ze naar eigen zeggen 130.000 dollar aan zwijggeld voor. Via een reactie van het Witte Huis ontkende Trump de beschuldigingen.